У Росії горить Ільський НПЗ після атаки дронів

Зазначається, що в ніч проти 2 червня жителі Краснодарського краю скаржились на велику кількість вибухів та пожежу.

ASTRA геолокувала фото очевидців з кадрами пожежі та дійшла висновку, що атакований та горить Ільський нафтопереробний завод.

Згодом інформацію про пожежу на НПЗ підтвердив регіональний оперштаб.

За підрахунками телеграм-ресурсу, це щонайменше 16-а атака на цей завод за весь час повномасштабного вторгнення Росії.

Ільський НПЗ – одне з провідних підприємств нафтопереробки у Південному федеральному окрузі РФ. Загальна проєктна потужність первинних технологічних установок - близько 6,6 млн т нафти на рік.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому Сили оборони України завдали ураження нафтопереробному заводу "Ільський" у Краснодарському краї РФ.