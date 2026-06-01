Сили оборони від початку року вже вразили 15 російських НПЗ - Зеленський

Протягом січня-травня поточного року Сили оборони України уразили 15 російських нафтопереробних заводів, що спричинило кризу на ринку пального.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає Укрінформ.

«План наших далекобійних санкцій виконується крок за кроком. За січень – травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських НПЗ. Це суттєво. Вже є російські заборони на експорт з їхньої території авіаційного пального, також бензину, розглядають заборону на експорт дизелю. Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це – значна історія, значна втрата. Майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу», - сказав він.

Крім того, за словами Президента, тепер в українських військових є здатність діставати російську військову логістику фактично на всю глибину тимчасово окупованої території; у цьому зв’язку в окупантів практично немає безпечних доріг на півдні та сході України.

Як наголосив глава держави, це ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на українській землі не буде.

Це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією, додав Зеленський.

Він також розповів про доповідь очільника Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олега Луговського про стан справ у російській економіці.

«Сьогодні була детальна доповідь Олега Луговського – Служби зовнішньої розвідки України – щодо економічного стану ворога. Росія в’їде в цю стіну реальної кризи завдяки своєму глупству. Ми давно говоримо, що цю свою війну росіяни мають закінчити, і всі формати реальних перемовин, усі формати гарантування безпеки, формат достойного миру Україна запропонувала. Єдиний, від кого потрібне рішення, – це російський керівник. Який навіть не всю статистику отримує по тому, що реально відбувається. Будемо реальність робити ще більш очевидною», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, російський уряд на п'ять місяців, до 30 листопада, заборонив експорт із країни авіаційного пального.