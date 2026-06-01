Буданов анонсував обмін полоненими найближчим часом

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом відбудеться ще один обмін військовополоненими.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Буданов повідомив під час міжнародного форуму «Архітектура безпеки».

«Щодо обмінів, я думаю, що найближчим часом ви побачите ще обмін, обмін військовополоненими», - сказав очільник ОП.

Він не уточнив, яку кількість полонених повернуть, але зауважив, що Росія не вперше не виконує домовленості, «або виконує не в повному обсязі».

Стосовно повернення цивільних Буданов сказав, що це складне питання, бо в Україні «немає такої кількості цивільних, яка є в заручниках Російської Федерації зі зрозумілих причин». Він, проте, зазначив, що повертати цивільних полонених потроху все ж вдається, і наразі триває робота над створенням механізму повернення всіх.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні 9 травня президент США Дональд Трамп наголосив, що лідери Росії та України погодилися на триденне припинення вогню та обмін полоненими «1000 на 1000» на його прохання.

15 травня з російського полону в рамках першого етапу обміну "1000 на 1000" повернулися 205 українців.