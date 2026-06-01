Буданов спростував, що масованих обстрілів не було через «перемир'я» на Трійцю

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що жодного перемир’я на Трійцю не було.

Про це він сказав під час міжнародного форуму «Архітектура безпеки», передає кореспондент Укрінформу.

На запитання журналіста щодо правдивості інформації про те, що масованих обстрілів на вихідних не було через те, що росіяни нібито запровадили перемир’я на Трійцю, Буданов відповів: «Стосовно будь-якого перемир’я на Трійцю - я такої інформації не отримував. Ба більше, ви можете подивитись, скільки всього вчора було уражено Російською Федерацією, скільки людських жертв. Тому про що ми зараз говоримо, не зовсім зрозуміло».

Як повідомлялося, у медіа з'явилась інформація, що, за словами помічника очільника РФ Юрія Ушакова, Росія не била по Києву в ці вихідні через нібито запропоноване «перемир'я» на Трійцю. Ушаков заявив, що «Путін запропонував одноденне перемир’я на Трійцю, протягом якого він відмовився віддавати наказ про масований ракетний удар». За словами радника російського диктатора, цю пропозицію передали спецпосланнику президента США Стівену Віткоффу, а той передав її Дональду Трампу.