У Росії намагаються подолати дефіцит контрактників активним вербуванням студенток - ЦПД

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«Російські правозахисники повідомляють, що у Кузоватовському технікумі Ульянівської області контракти на участь у війні підписали щонайменше 5 дівчат. При цьому, з одного боку, на студентів активно чинили адміністративний тиск, «вмовляючи» їх іти на службу, а з іншого — заманювали розповідями про нібито «легкі гроші» та відсутність ризику опинитися на передовій. Утім, вже відомі випадки загибелі на фронті завербованих студентів», - йдеться в повідомленні.

У Центрі нагадали, що в більшості навчальних закладів РФ влада спускає «плани» залучення контрактників та системно проводить активні вербувальні заходи.

Як наголошується, у Росії все активніше фіксується нестача охочих йти воювати проти Україну навіть за великі гроші. Через це навчальні заклади країни поступово перетворюють на джерело поповнення армії, розширюючи вербувальні заходи навіть на дівчат.

Як повідомляв Укрінформ, у РФ запустили пропагандистську кампанію, метою якої є залучення підлітків до виробництва ударних безпілотників Shahed.