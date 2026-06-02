Нафта дешевшає після заяв Трампа про продовження переговорів з Іраном

Ціни на нафту знизилися у вівторок, 2 червня, після різкого зростання на попередній сесії, оскільки ринок залишався обережним щодо прогресу в мирних переговорах між США та Іраном.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Ф’ючерси на нафту марки Brent здешевіли на 75 центів, або 0,79%, та коштували 94,23 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) впала в ціні на 85 центів, або 0,92%, до 91,31 долара за барель.

Відмічається, що обидва еталони зросли більш ніж на 5% на попередній сесії торгів, після того, як у травні вони зазнали місячних втрат в ціні на понад 16% на тлі надії на мирну угоду.

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що переговори з Іраном тривають, тоді як іранське інформаційне агентство Tasnim раніше повідомило, що Тегеран призупинив непрямі переговори з Вашингтоном.

«Хоча ринки сподівалися подолати невизначеність на тлі перспектив потенційної угоди, станом на сьогоднішній ранок, схоже, нічого не змінилося для нафти», – сказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

В інтерв’ю CNBC у понеділок Трамп заявив, що не проти, якщо переговори завершаться. Але невдовзі після цього він опублікував допис у соцмережах, що переговори з Іраном тривають, і повідомив ABC News, що очікує угоди про продовження припинення вогню та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці «протягом наступного тижня».

«Наразі увага ринку зосереджена на тому, чи спостерігаються якісь конкретні успіхи чи невдачі в переговорах між США та Іраном, на тоні та змісті заяв обох сторін, зокрема на погрозах Ірану щодо Ормузької протоки, а також на фактичному русі танкерів цим водним шляхом», - зазначив головний аналітик компанії KCM Trade Тім Ватерер.

Вказується, що експорт сирої нафти США зріс до рекордних 5,6 млн барелів на день у травні, оскільки криза на Близькому Сході підвищила попит на нафту з боку азійських та європейських нафтопереробних заводів, як показали оцінки відстеження суден, опубліковані в понеділок.

Згідно з попереднім опитуванням Reuters, очікується, що запаси сирої нафти в США скоротилися приблизно на 3,6 млн барелів за тиждень, що закінчився 29 травня, продовжуючи тенденцію попереднього тижня. Запаси дистилятів та бензину в США також, імовірно, скоротилися.

Як повідомляв Укрінформ, ціни на нафту зросли на понад 2% у понеділок після того, як Іран та США обмінялися ударами, а Ізраїль наказав військам просуватися далі в Лівані.

Фото згенероване ШІ