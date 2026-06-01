Київ і Вільнюс запускають ініціативу підтримки оборонних інновацій Brave Lithuania

Міністерство національної оборони Литви, Міністерство оборони України та кластер Brave1 впроваджуватимуть Brave Lithuania - ініціативу підтримки інновацій в оборонному секторі.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Фейсбуці.

“Запуск програми анонсували спільно з Прем’єр-міністеркою Литви Інгою Ругінене у Вільнюсі”, - поінформувала очільниця уряду.

Ініціатива допоможе українським і литовським розробникам швидше створювати та впроваджувати рішення у пріоритетних напрямах defence tech. Зокрема, у сферах безпілотних систем, РЕБ, штучного інтелекту, систем зв’язку та інших технологій, які потрібні на полі бою вже сьогодні.

За словами Прем’єр-міністерки, українська оборонна промисловість сьогодні - одна з найдинамічніших у світі. З 2022 року виробничі спроможності України зросли у 50 разів - з 1 млрд до 50 млрд доларів.

“Україна має унікальний досвід створення оборонних технологій в умовах сучасної повномасштабної війни. Литва є одним із наших найближчих партнерів у сфері безпеки та оборони. Об’єднання оборонних інноваційних екосистем наших країн відкриває нові можливості для спільних розробок”, - зауважила Свириденко.

З українського боку програму реалізовуватиме кластер оборонних технологій Brave1.

“Такі партнерства зміцнюють обороноздатність України та посилюють безпеку всієї Європи”, - наголосила Свириденко.

Свириденко додала, що Україна і Литва Спільну декларацію щодо обміну українським досвідом реагування на виклики повномасштабного вторгнення. Документ є дорожньою картою у контексті безпекових викликів для всієї Європи.

“Це вже не просто про партнерство — разом створюємо нову безпекову архітектуру Європи”, - зауважила очільниця уряду і подякувала Литві за підтримку, довіру та спільне бачення європейського майбутнього України.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні оголосили конкурс оборонних стартапів Battle Proven.

Фото: Юлія Свириденко/ФБ