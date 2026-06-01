Український досвід війни запустив у Європі технологічний бум, подібний до ІТ-революції в США - Сибіга

Глава української дипломатії зазначив, що російське вторгнення в Україну позбавило Європу двох ілюзій — уявлення про «кінець історії» та віри в європоцентричність світу, змусивши її різко вийти із зони комфорту. За його словами, сьогодні ми спостерігаємо не просто реакцію на війну, а формування нової архітектури Європи, яка усвідомлює відповідальність за власну безпеку.

«Україна сьогодні перебуває в центрі європейської трансформації — як оборонно-індустріальний хаб, як військовий R&D (Research and Development) центр зі зворотним зв’язком у реальному часі, як носій унікального бойового досвіду, як країна з найсильнішою армією на континенті. Власне як один із ключових контрибуторів європейської безпеки, провайдерів європейської безпеки», — зазначив Сибіга.

У цьому контексті він наголосив, що членство України в Європейському Союзі є не лише гарантією безпеки для нашої держави, а й безпековим активом для самого ЄС. За словами міністра, амбітна Чорноморська безпекова стратегія Євросоюзу свідчить про важливу зміну підходів: Європа дедалі більше розглядає розширення як геополітичну інвестицію та усвідомлює, що питання безпеки більше не можна віддавати на аутсорсинг.

«Сьогодні Європа не просто озброюється. Вона переосмислює саму природу війни. Мільярдні заводи, здатні виробляти десятки надсучасних систем на рік, часто не встигають за темпом сучасного поля бою. Інновації народжуються швидше. Бо це єдиний шлях. Асиметрія від початку була нашою ключовою ставкою в боротьбі з більшим ворогом. І сьогодні ця ставка вже грає. А Україна — реальний рушій безпекового прогресу», — заявив міністр.

За його словами, наразі відбувається технологічна революція, що нагадує бум ІТ у каліфорнійських гаражах.

«Тепер це переважно українські та європейські гаражі. І там збирають не системні блоки, а дрони», — акцентував очільник МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, глава української дипломатії сказав на неформальному засіданні Ради Україна–НАТО на рівні глав МЗС у Гельсінгборзі заявив, що союзники перебувають у вирішальному моменті цієї війни, і закликав для досягнення миру зосередитися на трьох ключових елементах: дипломатії, тиску та силі.