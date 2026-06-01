На 1 червня презентація не запланована: у Міноборони сказали, коли можуть представити депутатам реформу армії

Презентація реформи українського війська депутатам Верховної Ради України на сьогодні не запланована. Реформу можуть представити протягом місяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Міноборони.

«На 1 червня, презентація реформи війська не запланована. Її можуть представити протягом цього місяця», - повідомили в Міноборони.

У пресслужбі зауважили, що це буде комплексна трансформація війська, з новими контрактами, зарплатами і новими термінами служби.

Як повідомляв Укрінформ, 1 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що реформа армії стартує у червні і в цьому ж місяці очікуються перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони.