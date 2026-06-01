ЦВК визнала Андрія Левуса обраним народним депутатом від «Європейської солідарності»

Після відмови Дениса П’ятигорця від депутатського мандата ЦВК визнала Андрія Левуса обраним народним депутатом України від партії «Європейська солідарність».

Про це повідомила пресслужба Секретаріату ЦВК, передає Укрінформ.

"26 травня 2026 року Центральна виборча комісія визнала Дениса П’ятигорця обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Європейська солідарність". Однак він у визначений законодавством строк подав до Комісії заяву про відмову від депутатського мандата. Відтак ЦВК визнала Дениса П’ятигорця таким, який не набув депутатських повноважень", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що ЦВК визнала Андрія Левуса, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Європейська солідарність" під № 29, обраним народним депутатом України на цих виборах.

Для реєстрації народним депутатом України Андрій Левус не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення сьогоднішнього рішення ЦВК має подати до Комісії визначені виборчим законодавством документи. Своєю чергою ЦВК не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення.

У парламенті Андрій Левус замінить нещодавно померлого Степана Кубіва.

Як повідомлялося, 18 травня помер народний депутат Верховної Ради Степан Кубів.

ЦВК 26 травня визнала Дениса П’ятигорця обраним народним депутатом замість Степана Кубіва, але він відмовився від депутатського мандата.

Андрій Левус у 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Європейська солідарність" (№29 у списку), був депутатом Верховної Ради 8 скликання від партії "Народний фронт".