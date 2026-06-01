ЦВК визнала Миколу Давидюка обраним народним депутатом від «Голосу»
Про це повідомила пресслужба секретаріату ЦВК, передає Укрінформ.
«ЦВК (…) визнала Миколу Давидюка, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Голос” під № 27, обраним народним депутатом України на вказаних виборах», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для реєстрації народним депутатом Давидюк не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення цього рішення має подати документи до Центрвиборчкому. Своєю чергою ЦВК не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення.
У ЦВК також поінформували, що отримали документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Володимира Цабаля у зв’язку з особистою заявою.
Як повідомлялося, 27 травня Верховна Рада 257 голосами підтримала складання Володимиром Цабалем депутатських повноважень.
У 2019 році Володимир Цабаль був обраний народним депутатом 9 скликання від партії «Голос».
