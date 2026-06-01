ЦВК визнала Миколу Давидюка обраним народним депутатом від «Голосу»

Центральна виборча комісія визнала Миколу Давидюка обраним народним депутатом України, у парламенті він замінить Володимира Цабаля.

Про це повідомила пресслужба секретаріату ЦВК.

«ЦВК (…) визнала Миколу Давидюка, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Голос” під № 27, обраним народним депутатом України на вказаних виборах», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для реєстрації народним депутатом Давидюк не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення цього рішення має подати документи до Центрвиборчкому. Своєю чергою ЦВК не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення.

У ЦВК також поінформували, що отримали документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Володимира Цабаля у зв’язку з особистою заявою.

Як повідомлялося, 27 травня Верховна Рада 257 голосами підтримала складання Володимиром Цабалем депутатських повноважень.

У 2019 році Володимир Цабаль був обраний народним депутатом 9 скликання від партії «Голос».

