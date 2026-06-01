В Єврокомісії не підтвердили, що українцям призовного віку можуть відмовити у тимчасовому захисті
Як передає Укрінформ, про це на брифінгу заявив офіційний представник ЄК Маркус Ламмерт.
«Наша підтримка України є непохитною. За останні роки ЄС надав притулок близько чотирьом мільйонам українців згідно TPD. У нас діє режим тимчасового захисту до весни наступного року. Те, що ми зараз робимо, це підготовка дискусій, наші дискусії тривають також із країнами-членами щодо наступних кроків (щодо TPD - ред.) і того, що має відбутися після 27 березня», - зазначив Ламмерт.
Він додав, що із цього приводу у четвер також відбудуться дискусії на рівні міністрів внутрішніх справ країн ЄС.
«Я не можу сказати більше щодо цього питання, ані про будь-які плани, ані про пропозиції, які будуть обговорюватися», - підкреслив він.
Як повідомляв Укрінформ, видання Euractiv опубілкувало матеріал про те, що в ЄС обговорюють можливість не поширювати майбутнє продовження тимчасового захисту на нових заявників-чоловіків призовного віку.
Програма, запущена після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, наразі діє до березня 2027 року.
Фото: commission.europa.eu