В Єврокомісії не підтвердили, що українцям призовного віку можуть відмовити у тимчасовому захисті

Нині серед країн-членів Євросоюзу тривають дискусії щодо майбутнього Директиви ЄС про тимчасовий захист (TPD) для українських біженців, дія якої спливає навесні 2027 року.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу заявив офіційний представник ЄК Маркус Ламмерт.

«Наша підтримка України є непохитною. За останні роки ЄС надав притулок близько чотирьом мільйонам українців згідно TPD. У нас діє режим тимчасового захисту до весни наступного року. Те, що ми зараз робимо, це підготовка дискусій, наші дискусії тривають також із країнами-членами щодо наступних кроків (щодо TPD - ред.) і того, що має відбутися після 27 березня», - зазначив Ламмерт.

Він додав, що із цього приводу у четвер також відбудуться дискусії на рівні міністрів внутрішніх справ країн ЄС.

«Я не можу сказати більше щодо цього питання, ані про будь-які плани, ані про пропозиції, які будуть обговорюватися», - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, видання Euractiv опубілкувало матеріал про те, що в ЄС обговорюють можливість не поширювати майбутнє продовження тимчасового захисту на нових заявників-чоловіків призовного віку.

Програма, запущена після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, наразі діє до березня 2027 року.

