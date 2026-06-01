Укренерго не прогнозує відключень у вівторок

В Україні у вівторок, 2 червня, обмеження електроспоживання не плануються.

Як передає Укрінформ, про це НЕК «Укренерго» повідомляє у Телеграмі.

«Завтра, у вівторок, застосування заходів обмеження не планується», - йдеться у повідомленні.

У компанії закликають ощадливо споживати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00, а енергоємні процеси перенести на денний час - із 11:00 до 15:00.

Як повідомлялося, станом на ранок 1 червня через російські атаки є знеструмлені споживачі у семи областях.