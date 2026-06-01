Шмигаль у Баку розповів про досвід України з протидії енергетичному терору

У своєму виступі міністр подякував господарям форуму за внесок у зміцнення енергетичної стійкості України.

"У найскладніший період минулої зими наші азербайджанські друзі надали генератори, трансформатори, кабельну продукцію та інше критично важливе обладнання. Загалом за час повномасштабної війни Азербайджан оголосив про 11 пакетів енергетичної підтримки для України", - написав Шмигаль.

Він також поділився українським досвідом протидії енергетичному терору та дієвими практичними рішеннями. Зокрема, йдеться про захист енергетичних об'єктів, розподілення енергетичних ресурсів як елемент енергетичної безпеки, забезпечення швидкого відновлення.

Ще одним уроком війни Шмигаль назвав диверсифікацію джерел енергії та маршрутів її постачання. "Тут Україна та Азербайджан можуть зробити дуже багато для Європи — особливо шляхом розширення доступу до неросійських газу та нафти", - додав міністр.

Як повідомлялося, у березні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країна готова додатково збільшити видобуток газу на 10 мільярдів кубічних метрів та збільшити експорт газу до європейських країн.

Фото: t.me/Denys_Smyhal