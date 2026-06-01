Українці інвестували в державні цінні папери рекордні ₴148,5 мільярда

Міністерство фінансів повідомило:

Зазначається, що попит на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) з боку населення та бізнесу демонструє стабільне зростання. Зокрема, у травні 2026 року обсяг вкладень юридичних осіб був на 15,8% більшим, ніж в аналогічний період торік, а вкладення фізичних осіб за цей же період зросли на понад 56,4%.

«Станом на сьогодні громадяни України інвестували в державні цінні папери понад 148,5 млрд грн – це історичний максимум, тоді як юридичні особи утримують понад 220,9 млрд гривень», - йдеться у повідомленні.

Протягом травня Мінфін провів 10 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши до держбюджету понад 12,38 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність за розміщеними облігаціями становила 15,74% річних у гривні та 3,05% - у доларах США.

Крім того, у травні було проведено аукціон з обміну (switch-аукціон) ОВДП. Інвесторам запропонували обміняти папери з погашенням 10 червня 2026 року на нові з терміном обігу 754 дні (погашення у червні 2028 року). Попит на обмін сягнув 4,15 млрд грн.

У міністерстві додали, що ця операція дозволила анулювати облігації з коротшим строком погашення, що зменшило боргове навантаження на бюджет у поточному році.

Станом на 1 червня 2026 року загальний обсяг державних облігацій в обігу перевищує 2 трлн грн. Найбільшими утримувачами портфеля є комерційні банки (46,26%) та Національний банк України (33,09%).

Частка юридичних осіб становить 11,12%, фізичних осіб – 7,47%, страхових компаній – 1,23%, нерезидентів – 0,81%, територіальних громад – 0,03%.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні Мінфін провів 12 аукціонів із розміщення ОВДП, за результатами яких до державного бюджету було залучено 17,3 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність становила 15,67% річних у гривні, 3,23% — у доларах США та 3,13% — у євро.

