Україні потрібно розбудовувати інфраструктуру ринку капіталу - Пишний

В Україні відсутня інфраструктура ринку капіталу, яка б мала довіру внутрішнього і зовнішнього інвестора, тому потрібно працювати над її розбудовою.

На цьому наголосив голова Національного банку України Андрій Пишний у виступі на міжнародному форумі «Архітектура безпеки», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україна сьогодні має план структурних реформ. Програма з Міжнародним валютним фондом чітко структурує усі напрями реформування. Нам потрібно говорити не про те, що потрібно зробити, а про те, як покращити координацію. Один із напрямів, за яким Національний банк системно працював з урядом, з Європейським банком реконструкції та розвитку, МВФ, Світовим банком, це розбудова інфраструктури ринку капіталів. В Україні відсутня інфраструктура, яка б користувалася довірою і покривала потреби як внутрішнього, так і зовнішнього інвестора», - сказав Пишний.

Він зазначив, що відповідний законопроєкт розроблений і найближчим часом буде внесений на розгляд у парламент. Глава Нацбанку закликав усіх стейкхолдерів долучитися до обговорення документа. Пишний підкреслив, що українська банківська система, попри свою ефективність, ліквідність та прибутковість, дуже маленька.

«Вона дорівнює лише 1/10 від капіталізації банківської системи Польщі. Нам потрібен потужний інвестор. Нам потрібні угоди злиття та поглинання. Нам потрібні консорціуми для кредитування. Нам потрібна інфраструктура ринку капіталів, нам потрібен фондовий ринок, без якого приватний інвестор ніколи не зайде сюди», - додав голова НБУ.

Пишний окреслив галузі, які б могли привабити інвесторів в Україні. Це, зокрема, енергетика та ОПК. За його словами, 90% кредитів, які отримав оборонно-промисловий комплекс за чотири роки, були надані державними банками. 50% кредитного ресурсу, який отримав енергетичний сектор, - це також кредити, надані державними фінустановами.

«Чи змінюється ситуація зараз? Змінюється. Це свідома, цілеспрямована ціль і практика, яку реалізує Національний банк. Два роки тому 30 наших банків об'єдналися і підписали меморандум про фінансові умови кредитної підтримки відновлення енергогенеруючих потужностей. На сьогодні ми маємо 1,9 ГВт потужностей, профінансованих завдяки цій домовленості. Минулого тижня 23 банки підписали відповідний меморандум про розширення доступу до кредитних ресурсів для підприємств ОПК. Це банки, які об'єднали 75% банківської системи. Ми закликаємо банки як державного, так і приватного сектору, банки, які належать міжнародним фінансовим організаціям, повірити у розбудову української економіки і її відновлення», - зазначив Пишний.

Як повідомлялося, за даними Нацбанку, в Україні найшвидший приріст кредитів бізнесу в січні - березні 2026 року показали приватні та іноземні банки, за строками погашення - кредити терміном понад три роки, за галузями - підприємства торгівлі, машинобудування (насамперед ОПК) та будівництва.

