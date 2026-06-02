Глава МАГАТЕ назвав ключову умову успіху переговорів США та Ірану з ядерного питання

Про це генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі сказав в інтерв’ю Al Jazeera.

«МАГАТЕ має стати обов'язковим гарантом того, що будь-яка угода, якої досягнуть сторони, буде реальною, а не ілюзією домовленостей. Необхідно переконатися, що все погоджене на папері буде виконуватися на практиці», - сказав Рафаель Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ наголосив, що контроль за виконанням угоди ускладнюється пошкодженням низки іранських ядерних об’єктів після нещодавніх атак, зокрема, комплексів у Фордо, Натанзі та Ісфагані.

«Ми не є стороною цих переговорів. Я окремо підтримую контакти з обома сторонами, консультуючи їх та обговорюючи технічні питання», - сказав Гроссі.

За його словами, інспектори МАГАТЕ повинні отримати доступ до інфраструктури та запасів ядерних матеріалів для перевірки дотримання майбутніх домовленостей.

За оцінками західних країн, Іран накопичив близько 440 кілограмів урану, збагаченого до 60%, що значно перевищує рівень, необхідний для цивільної ядерної енергетики, і є різні варіанти вирішення цього питання.

«Існують різні варіанти. Один із них – вивезення матеріалу в інше місце. Це непросто, оскільки він перебуває у газоподібній формі та є дуже небезпечним для поводження… Водночас розглядалися й інші варіанти, наприклад зниження рівня збагачення”, - сказав Гроссі.

Також глава МАГАТЕ переконаний, що нова угода не може бути копією Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA), укладеного у 2015 році, оскільки ситуація суттєво змінилася. Тегеран нині володіє сучаснішими та ефективнішими технологіями зі збагачення урану, ніж під час укладання угоди 2015 року.

Гроссі також наголосив, що право Ірану на розвиток мирної ядерної енергетики не ставиться під сумнів. Він нагадав, що в країні вже працює атомна електростанція у Бушері, а також будується новий енергоблок.

