Україна і Литва домовилися про бронювання обсягів постачання скрапленого природного газу

Як передає Укрінформ, про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив у Фейсбуці.

Фіналізація домовленостей відбулася в межах візиту української урядової делегації на чолі з Прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко до Литви.

За словами Корецького, на початку 2026 року Група Нафтогаз уперше здійснила імпорт LNG зі США до України маршрутом через термінал у Клайпеді.

“Сьогодні спільно з партнерами працюємо над тим, щоб цей напрям став важливим елементом диверсифікації джерел постачання газу та посилення енергетичної безпеки нашої держави”, - зауважив Корецький.

Він подякував міністру енергетики Литви Жигімантасу Вайчюнасу за вагомий внесок у досягнення цих домовленостей і потужну адвокацію європейської підтримки енергетичної стійкості України.

Під час зустрічі з Прем’єр-міністеркою Литовської Республіки Інгою Ругінене обговорили поглиблення співпраці та перспективи використання ЄС вільних потужностей української газотранспортної інфраструктури.

Також українська делегація зустрілася з Президентом Литви Гітанасом Науседою. Одним із ключових питань стала співпраця у сфері енергетичної безпеки та поглиблення взаємовигідного двостороннього партнерства.

Окремо відбулася предметна зустріч із представниками Сейму Литовської Республіки в приміщенні парламенту.

“Литва є одним зі світових лідерів за обсягами підтримки України у співвідношенні до ВВП. Цінуємо цю допомогу та партнерство, які мають для нас надзвичайно важливе значення”, - наголосив Корецький.

Як повідомляв Укрінформ, Україна і Литва запускають ініціативу підтримки оборонних інновацій Brave Lithuania.