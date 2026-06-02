США ведуть переговори про розширення розгортання ядерної зброї у Європі - FT

США обговорюють можливість розміщення ядерної зброї в додаткових європейських країнах-членах НАТО, щоб запевнити союзників у тому, що скорочення звичайної військової підтримки не послабить гарантії безпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За словами трьох співрозмовників видання, американські посадовці висловили готовність до додаткового розгортання за межами шести країн, де вже розміщені американські бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю.

Переговори, які є суворо конфіденційними та можуть не призвести до жодних змін у домовленостях щодо спільного використання ядерної зброї, відбуваються на тлі занепокоєння в Європі діями президента США Дональда Трампа. Зокрема, йдеться про скорочення присутності американських військ та відмову від розгортання деяких критично важливих систем озброєння на континенті.

Двоє з джерел заявили, що готовність обговорювати розширення мала на меті продемонструвати прихильність США до забезпечення ядерної парасольки навіть у той час, коли союзників по НАТО підштовхують до того, щоб узяти на себе більшу частину тягаря в галузі звичайної оборони.

Розширення ядерної присутності США потенційно дозволило б більшій кількості країн НАТО розміщувати так звані американські літаки подвійного призначення (DCA), здатні завдавати ядерних ударів. За словами двох джерел FT, готовність до обговорення таких змін мала на меті продемонструвати прихильність Вашингтона до забезпечення «ядерної парасольки» навіть тоді, коли союзників по НАТО змушують брати на себе більшу частину тягаря звичайної оборони.

Країни на східному фланзі НАТО, включаючи Польщу та деякі країни Балтії, зацікавлені в потенційному розміщенні баз літаків подвійного призначення на тлі війни РФ проти України, повідомили джерела. Польські урядовці, зокрема, публічно заявляли про бажання розмістити на своїй території ядерну зброю. Обговорення тривають у рамках НАТО, повідомило одне з джерел, додавши, що найбільший інтерес виявили союзники, розташовані найближче до кордонів Росії.

Інше джерело, знайоме з ходом переговорів, зазначило, що угода про розширення розміщення американської ядерної зброї не є неминучою у найближчій перспективі.

Програма спільного використання ядерної зброї НАТО включає союзників – Бельгію, Німеччину, Італію, Нідерланди, Туреччину та Велику Британію, - які отримали дозвіл на розміщення американської ядерної зброї в рамках DCA та «передових» ядерних бомб. Вони перебувають під захистом США, при цьому Вашингтон зберігає за собою виключне право на застосування такої зброї.

Ядерна зброя Сполучених Штатів, розгорнута в європейських державах, зберігається та охороняється американськими військами.

Як повідомляв Укрінформ, Франція та Британія - єдині європейські держави, які мають ядерну зброю. У березні Макрон оновив ядерну доктрину, оголосивши про формат «передового стримування» для європейських партнерів, але без передачі іншим державам права на ухвалення остаточного рішення щодо застосування ядерної зброї.

Фото: ОП