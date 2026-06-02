В Японії вирує тайфун Чанмі, є постраждалі

В Японії тайфун Чанмі рухається на північ до острова Кюсю після того, як пройшов Окінаву, де постраждали 9 осіб, а 48 000 домогосподарств залишились без світла.

Про це повідомляє Kyodo News.

За даними метеорологічного агентства, у вівторок тайфун Чанмі рухається на північ до південно-західного головного японського острова Кюсю, уразивши попереднього дня Окінаву.

Головний секретар Кабінету міністрів Мінору Кіхара заявив, що станом на 5 ранку приблизно 48 000 домогосподарств у префектурах Кагосіма та Окінава постраждали від відключень електроенергії. Дев’ятеро людей у південній префектурі острова зазнали легких травм.

У вівторок, за даними уряду, було скасовано понад 300 рейсів, переважно на Кюсю та з нього.

Станом на полудень (за місцевим часом – ред.) шостий тайфун сезону був приблизно за 110 кілометрів південно-західніше від острова Якусіма та рухався на північний схід зі швидкістю близько 35 кілометрів на годину, вітер сягав 126 км/год.

Японське метеорологічне агентство попередило, що сильний вітер та зливи можуть спричинити зсуви, повені в низинних районах та розлив річок у регіоні Амамі у вівторок, а також у західній Японії з вівторка на середу.

