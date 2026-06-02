Світові лідери реагують на масовану атаку Росії по Україні

Президент Естонії Алар Каріс рішуче засудив масовану атаку Росії та висловив підтримку Україні.

«Росія продовжує приносити смерть і руйнування в українські міста. Ці атаки вкотре демонструють зневагу Росії до людського життя та міжнародного права. Ми рішуче засуджуємо ці звірства і твердо підтримуємо Україну. Росія повинна припинити свою агресію», – написав Каріс у соцмережі Х.

* * *

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на масований обстріл російською армією регіонів України, закликавши до тиску та повної ізоляції країни-агресора.

«Росія продовжує своє систематичне полювання на життя цивільних осіб. Це – продумана стратегія терору Москви. Лише рішучий, безкомпромісний тиск та повна міжнародна ізоляція можуть стримати агресора, який не визнає жодних меж. Кожна лазівка, кожна мить вагання, кожна пом’якшена реакція стають запрошенням до наступного удару. Росія має заплатити», – написав Цахкна у соцмережі Х.

* * *

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс після атаки Росії по Києву та інших регіонах України наголосив на необхідності негайного збільшення військової підтримки Україні, посилення тиску на Росію та її спільників та просування вступу України до ЄС.

«Після тижня цілеспрямованих залякувань було запущено сотні дронів і десятки ракет, що змусило мільйони мирних жителів ніч за ніччю проводити у бомбосховищах, очікуючи на наступний удар. Ця остання хвиля терору – ще одне нагадування про те, що Кремль продовжує покладатися на атаки по мирних жителях, оскільки зазнає поразки на полі бою», – написав Будріс у соцмережі Х.

Він зазначив, що водночас заклики на користь відновлення відносин з Росією та її маріонетковим режимом у Білорусі лунають дедалі гучніше.

Внаслідок удар РФ по Києву постраждала будівля амбулаторії / Фото: Мар'яна Котик, Данило Антонюк, Укрінформ

«Такі заклики ігнорують просту реальність: неможливо повернутися до звичного стану речей у відносинах з державами, які продовжують вести агресивну війну та тероризувати мирне населення. Кожен крок у напрямку нормалізації відносин без притягнення до відповідальності лише заохочує агресора», – написав Будріс.

Глава литовського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що Україні потрібні дії, а не «більше заяв про засудження». Серед них: збільшення військової підтримки, зокрема можливостей ППО; максимальне посилення тиску на Росію та її спільників шляхом впровадження більш жорстких санкцій, повної політичної та економічної ізоляції, використання заморожених російських активів та гарантування повної відповідальності за злочин агресії; та просування вступу України до ЄС шляхом відкриття всіх переговорних кластерів без подальших затримок.

«Кремль повинен зрозуміти, що кожен терористичний акт призведе до ще більших втрат, глибшої ізоляції та посилення підтримки України», – наголосив Будріс.

* * *

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде після російської атаки заявив у соцмережі Х, що Росії не вдасться зламати рішучість України.

«Ще одна ніч, ще одна спроба Росії зламати рішучість України невибірковими убивствами та руйнуваннями. Росії це не вдасться. Норвегія засуджує атаки Росії. Вони є ще одним доказом того, що Кремль не прагне миру. Висловлюємо найглибші співчуття усім, хто постраждав», – написав Ейде.

* * *

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова у Фейсбуці висловила переконання, що Україна не здасться на тлі кривавих атак Росії, коли в неї закінчуються ресурси і мотивація.

«Україна не зламається. Не зараз. Україна зараз має 90 мільярдів євро оборонної та бюджетної підтримки від Європейського Союзу. Тим часом Росія бореться з останніх сил. Це жахливо та криваво, але всі відповідні джерела говорять одне й те саме: Росія більше не може підтримувати цю війну. У неї закінчуються фінансові ресурси, людські ресурси, сили та мотивація. Я знаю, що тобі боляче, Україно. Але ти витримаєш!», – зазначила Матернова.

Наслідки нічного удару РФ у Шевченківському районі Києва / Фото: Кирило Чуботін, Укрінформ

* * *

Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус написала у соцмережі Х, що Росія продовжує свідомо атакувати мирне населення України, демонструючи повну зневагу до людського життя.

Poetin blijft kiezen voor bruut geweld tegen onschuldige burgers. Opnieuw vallen er doden, onder de slachtoffers zijn ook weer kinderen. Achter elk bericht schuilen mensen die hun huis, veiligheid of geliefden verliezen. Wij zullen Oekraïne blijven steunen.

“Путін продовжує обирати жорстоке насильство проти невинних мирних жителів. Знову є загиблі, і серед жертв знову діти. За кожним таким повідомленням стоять люди, які втратили свій дім, безпеку або близьких. Ми й надалі підтримуватимемо Україну”, - йдеться у повідомленні.

* * *

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі запевнив Україну у підтримці на тлі атаки російської армії.

«Невибіркові атаки Путіна по Україні шокують. Мої думки з усіма загиблими та пораненими. У відчаї Путін продовжує свій жорстокий наступ, тоді як Україна змушує Росію платити високу ціну на полі бою. Велика Британія рішуче підтримуватиме Україну», – написав Гілі у соцмережі Х.

***

Посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон відреагував на нічну російську атаку, висловивши намір Британії допомогти Україні.

Дипломат зазначив, що обстріл українських міст з боку Росії став «ще однією ніччю терору» для українських мирних жителів.

«Кількість загиблих зростає, понад сто людей поранено. Досі тут. Попереду ще багато роботи, щоб допомогти нашим українським друзям», – написав Кромптон у соцмережі Х.

* * *

Президентка Молдови Мая Санду після російської атаки висловила вдячність партнерам, які підтримують Україну.

«Вночі Росія знову завдала удару по Україні. Втрачені життя, будинки в руїнах, родини, які живуть у страху під ракетами і безпілотниками. Я вдячна кожному партнеру, який підтримує Україну. Зараз необхідні як додаткова підтримка для України, так і посилення тиску на Росію», – написала Санду в соцмережі Х.

***

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну засудив останню масовану атаку Росії проти України.

«Я однозначно засуджую останню масовану атаку Росії по Україні. Не може бути виправдання ударам, які вбивають цивільних осіб та які націлені на житлові райони та критичну цивільну інфраструктуру», – написав Мунтяну у соцмережі Х.

Очільник молдовського уряду також запевнив Україну в підтримці з боку Молдови.

«Республіка Молдова підтримує Україну. Життя цивільних осіб не є супутніми збитками. Ті, хто причетні до цих атак, мають бути притягнуті до відповідальності», – заявив Мунтяну.

Полтавська область зазнала масованої комбінованої атаки / Фото: Національна поліція

***

Міністерство закордонних справ Молдови у соцмережі Х рішуче засудило атаку Росії по Україні у ніч з 1 на 2 червня.

«Ми рішуче засуджуємо цю нову ескалацію, яка вразила цивільну інфраструктуру і забрала життя людей, зокрема дітей. Російська Федерація продовжує свою кампанію терору. Молдова підтримує Україну», – йдеться у дописі відомства.

***

Посольство Канади в Україні засудило удари Росії по Україні у ніч проти вівторка.

«2 червня стало ще однією руйнівною ніччю для України. Ми засуджуємо ці удари по цивільному населенню – це грубе порушення міжнародного права – та висловлюємо співчуття усім постраждалим», – йдеться у дописі відомства у соцмережі Х.

***

Посол України у США Ольга Стефанішина прокоментувала нічний обстріл РФ по Україні і закликала до ефективної відповіді на російські військові злочини.

«Київ, Дніпро, Харків, Суми… Вночі Росія здійснила атаку по українських містах, балістичними та крилатими ракетами. Було використано 656 дронів та 73 ракети. Понад 100 людей зазнали поранень. Нам надходять повідомлення про нові підтверджені випадки загибелі людей. У Дніпрі Росія влучила в житловий будинок, у результаті чого загинуло 12 осіб і десятки зазнали поранень. Це були звичайні родини з дітьми. Ми закликаємо до ефективної відповіді на цей терор та військові злочини», – написала Стефанішина у соцмережі Х.

***

Франція також засудила чергові масовані російські удари по Києву та сходу України, заявивши, що вони демонструють «повну зневагу Москви до мирних зусиль».

«Кремль вперто продовжує свої маневри затягування з метою продовження агресивної війни», – заявили у французькому МЗС.

У Парижі додали, що нові російські атаки лише посилюють рішучість Франції збільшувати тиск на Росію та продовжувати підтримку України разом із партнерами на двосторонньому та європейському рівнях задля досягнення справедливого і тривалого миру, який гарантуватиме безпеку України та Європи.

***

Зі свого боку, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив у соцмережі Х, що масовані удари РФ не змінюють факту провалу її імперіалістичної війни.

«Відкинута українським спротивом, Росія Володимира Путіна у травні відступила на фронті, як це вже було у квітні. Її масовані удари нічого не змінюють: ця імперіалістична війна є провалом, адже ніщо не може встояти перед народом, який прагне незалежності та свободи», – заявив Барро.

Як повідомляв Укрінформ, сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поінформував, що зранку вівторка ворог додатково атакував Україну чотирма гіперзвуковими ракетами «Циркон» з півночі і чотирма ракетами цього класу з півдня.

Наслідки обстрілу Дніпра / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що в Україні внаслідок російської масованої атаки 2 червня загинули десятеро людей, близько сотні постраждали.