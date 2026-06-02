Масована атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 79, шестеро загиблих

У Києві кількість постраждалих внаслідок російської масованої атаки 2 червня зросла до 79 людей, шестеро загиблих.

Як передає Укрінформ, про це начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляє у Телеграмі.

"Кількість постраждалих в Києві внаслідок ворожої атаки зросла до 79 людей", - ідеться у повідомленні.

Як у Фейсбуці повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, серед постраждалих троє дітей.

Психологи ДСНС надали допомогу 82 людям.

Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають на двох локаціях у Подільському та Голосіївському районах.

Загалом у столиці працюють близько 200 рятувальників та майже 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

О 12:41 Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі, що внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 66 людей.

За його словами, 66 жителів Києва постраждали внаслідок атаки ворога на столицю. Шість людей загинули.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Телеграмі про шістьох загиблих.

За його словами, "на низці локацій рятувальники та служби ще працюють над ліквідацією наслідків російської атаки на Київ. Станом на 12:00 медики підтверджують 64 поранених та 6 загиблих киян".

Наслідки нічного удару РФ у Шевченківському районі Києва / Фото: Кирило Чуботін, Укрінформ

1 / 15

Об 11:22 Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі, що кількість жертв масованої російської атаки 2 червня зросла до пʼяти людей.

"Один постраждалий помер у лікарні. Внаслідок атаки на столицю 2 червня — пʼятеро загиблих", — заявив мер Києва.

Наслідки нічного удару по Подільському районі Києва / Фото: Кирило Чуботін, Укрінформ

1 / 13

Як повідомляв Укрінформ, раніше було відомо, що в Києві 65 людей постраждали внаслідок масованої російської атаки 2 червня і ще четверо людей загинули.