У Києві внаслідок масованої атаки РФ пошкоджені п’ять медзакладів

Так, у Голосіївському районі зруйнована амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 5 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1».

Прийом пацієнтів за графіком здійснюватимуть в амбулаторії № 7 на проспекті Академіка Глушкова, 31-А. Телефон реєстратури: 063-824-23-60.

У Подільському районі у приміщеннях амбулаторій № 10 та № 11 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» вибиті вікна у чотирьох кабінетах.

Внаслідок удар РФ по Києву постраждала будівля амбулаторії / Фото: Мар'яна Котик, Данило Антонюк, Укрінформ

1 / 11

У Святошинському районі пошкоджена будівля Центру первинної медико-санітарної допомоги № 3. Також пошкоджень зазнало приміщення дерматовенерологічного відділення Київської міської клінічної лікарні № 7.

У Шевченківському районі вибуховою хвилею пошкоджене дитяче інфекційне відділення КНП «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини».

На місцях профільні фахівці обстежують будівлі та встановлюють обсяги необхідних відновлювальних робіт.

Попри серйозні пошкодження будівель постраждалих серед медичного персоналу та пацієнтів немає. Люди перебували в укриттях.

На місцях продовжують працювати екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Наслідки нічного удару РФ у Шевченківському районі Києва / Фото: Кирило Чуботін, Укрінформ

1 / 15

Читайте також: У Києві повернули світло уже 110 тисячам споживачів після атаки РФ

Інформацію щодо змін у режимі прийому пацієнтів у пошкоджених закладах повідомлять додатково.

Наслідки нічного удару по Подільському районі Києва / Фото: Кирило Чуботін, Укрінформ

1 / 13

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 у Києві кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки 2 червня зросла до 65 людей, ще четверо людей загинули.