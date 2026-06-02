У Києві повернули світло уже 110 тисячам споживачів після атаки РФ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Група ДТЕК у Телеграмі.
Зазначається, що через масовану атаку пошкоджені виробничий майданчик ДТЕК та енергетичні об’єкти.
"140 тисяч киян у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах тимчасово залишалися без світла. Нам вже вдалося перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та повернути електрику для 110 000 родин", - йдеться у повідомленні.
Енергетики продовжують працювати над заживленням ще 30 тис. клієнтів у Києві.
Як повідомлялося, станом на 9:00 у Києві кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки 2 червня зросла до 65 людей, ще четверо людей загинули.
Сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня.
