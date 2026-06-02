Нічна атака на Київщину: поранені троє людей, пошкоджені будинки та приміщення, спалахнули пожежі

Нічна атака на Київщину: поранені троє людей, пошкоджені будинки та складські приміщення, спалахнули пожежі.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник, передає Укрінформ.

"Усю ніч ворог масовано атакував Київщину дронами, крилатими ракетами та балістикою. Під ударом знову опинилися наші мирні міста і села. На жаль, постраждало троє жителів області", - зазначається у публікації.

У Бучанському районі травмовано чоловіка. З різаною раною стегна його госпіталізовано до лікарні. Уламкове поранення ноги отримав житель Обухівського району. У Фастівському районі чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

Наслідки ворожої атаки фіксуємо у чотирьох районах області.

Найбільше пошкоджень наразі зазнав Бучанський район. Тут пошкоджено три приватні будинки, логістичні та складські приміщення, інші нежитлові будівлі, а також шість вантажних автомобілів.

У Вишгородському районі пошкоджено два багатоквартирні будинки та приватне домоволодіння.

У Фастівському та Обухівському районах пошкоджень зазнали приватні будинки.

На місцях працюють усі оперативні служби. Там, де дозволяє безпекова ситуація, триває обстеження територій, фіксація руйнувань та ліквідація наслідків атаки. Людям, чиє житло постраждало, надається вся необхідна допомога.

Як повідомляв Укрінформ, внаслідок масованої атаки на Київ загинули троє людей.