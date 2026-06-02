У Дніпрі через атаку росіян загинули четверо людей, 16 дістали поранення

У Дніпрі через атаку росіян загинули четверо людей, 16 поранених.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.

"Четверо людей загинули у Дніпрі через атаку росіян. Постраждалих п'ятеро. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Частково зруйновані двоповерхівка та кілька квартир у чотириповерховому будинку.

Згодом ОВА оновила інформацію.

"Уже 16 поранених через нічний удар росіян по Дніпру. 15 людей госпіталізовані. 71-річна жінка та 22-річний чоловік у важкому стані", - зазначається у повідомленні.

Як передавав Укрінформ, уночі росіяни атакували Харків, постраждали семеро людей, серед яких дитина.