У Дніпрі через атаку росіян загинули четверо людей, 16 дістали поранення
Фото
Укрінформ
У Дніпрі через атаку росіян загинули четверо людей, 16 поранених.
Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.
"Четверо людей загинули у Дніпрі через атаку росіян. Постраждалих п'ятеро. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Частково зруйновані двоповерхівка та кілька квартир у чотириповерховому будинку.
Згодом ОВА оновила інформацію.
"Уже 16 поранених через нічний удар росіян по Дніпру. 15 людей госпіталізовані. 71-річна жінка та 22-річний чоловік у важкому стані", - зазначається у повідомленні.
Як передавав Укрінформ, уночі росіяни атакували Харків, постраждали семеро людей, серед яких дитина.