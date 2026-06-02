Ворог обстріляв Харків, постраждали семеро людей, серед них дитина

Внаслідок обстрілу Слобідського району Харкова постраждали семероо людей, серед них дитина.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

"Шестеро людей постраждали внаслідок обстрілу в Слобідському районі Харкова. Серед постраждалих - 11-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

Згодом Олег Синєгубов повідомив про ще одного постраждалого.

Медики надають постраждалим допомогу.