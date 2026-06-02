Ворог обстріляв Харків, постраждали семеро людей, серед них дитина

Ворог обстріляв Харків, постраждали семеро людей, серед них дитина

Укрінформ
Внаслідок обстрілу Слобідського району Харкова постраждали семероо людей, серед них дитина.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

"Шестеро людей постраждали внаслідок обстрілу в Слобідському районі Харкова. Серед постраждалих - 11-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

Згодом Олег Синєгубов повідомив про ще одного постраждалого.

Медики надають постраждалим допомогу.

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-