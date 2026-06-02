Внаслідок ворожого удару по Києву є займання, почалися перебої зі світлом, троє людей загинули

Внаслідок ворожого удару по Києву є займання у двох районах столиці, пошкоджені будинки, загинули троє людей.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на очільника Київської МВА Тимура Ткаченка та мера Києва Віталія Кличка в Телеграмі.

06:18 - Віталій Кличко: За інформацією медиків, внаслідок масованої атаки ворога в столиці постраждала 51 людина. Із них - троє дітей. У стаціонарах лікарень перебувають 35 поранених. В тому числі одна дитина.

05:52 - Тимур Ткаченко: Станом на зараз вже троє загиблих в Києві.

05:16 - Віталій Кличко: 28 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. Серед них - трирічна дитина. 21 пораненого медики госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

05:04 - Тимур Ткаченко: Кількість постраждалих мешканців міста зросла до 29 людей, серед них — дві дитини.

Усім потерпілим надається необхідна медична допомога.

04:32 - Тимур Ткаченко: На жаль, внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Ще 20 киян отримали поранення.

04:18 - Віталій Кличко: У Голосіївському районі займання МАФів. За іншою адресою - пожежа на території нежитлової забудови. У Подільському - палають уламки ракети на відкритій території.

У Дарницькому районі пожежа в нежитловій будівлі.

04:16 - Тимур Ткаченко: У Голосіївському районі зафіксовано займання нежитлових споруд. Також на іншій локації сталася пожежа на території автопарку.

04:11 - Віталій Кличко: Уже 14 постраждалих у Києві. 12 із них госпіталізували в стаціонари міських лікарень.

04:04 - Віталій Кличко: У Голосіївському районі влучання ракети на територію нежитлової забудови. Пожежа та часткове руйнування нежитлової будівлі.

03:59 - Віталій Кличко: Наразі 11 постраждалих у столиці. 10 із них медики госпіталізували.

03:53 - Віталій Кличко: У Голосіївському районі, в поліклініці, де було влучання та пожежа, сталося руйнування другого та третього поверхів будівлі.

03:48 - Тимур Ткаченко: У Шевченківському районі пошкоджено зовнішнє облицювання та скління вікон нежитлової будівлі.

На іншій локації в Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості.

03:44 - Віталій Кличко: 8 постраждалих у столиці. 7 із них медики госпіталізували до лікарень міста.

03:44 - Тимур Ткаченко: В Голосіївському районі пошкоджено фасад та скління вікон медичного закладу.

03:38 - Тимур Ткаченко: У Солом’янському районі зафіксовано загоряння в 24-поверховому житловому будинку на рівні 7-го та 8-го поверхів.

У Святошинському районі сталося загоряння на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку.

Служби слідують.

03:33 - Віталій Кличко: У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків ймовірно БпЛА, загоряння в приватному житловому будинку. У Голосіївському — палає будівля поліклініки.

03:31 - Тимур Ткаченко: У Солом’янському районі зафіксовано займання одноповерхового житлового будинку на території приватної садиби.

03:29 - Тимур Ткаченко: В Шевченківському районі горить будівля сервісного центру.

03:24 - Віталій Кличко: Наразі четверо постраждалих у столиці. Трьох із них госпіталізували, одному медики надають допомогу амбулаторно.

03:16 - Тимур Ткаченко: У Голосіївському районі зафіксовано пожежу на території нежитлової забудови. Також, горять автомобілі.

На іншій локації в Соломʼянському районі палає приватний житловий будинок.

03:13 - Віталій Кличко: У Голосіївському районі, внаслідок падіння ймовірно уламків ракети, пожежа на території торгівельного майданчика.

03:09 - Віталій Кличко: У Соломʼянському районі, внаслідок влучання уламків ймовірно ракети в 15-поверховий житловий будинок, пошкоджені верхні поверхи.

03:08 - Віталій Кличко: Уже двох постраждалих госпіталізували медики.

03:05 - Віталій Кличко: На Оболоні уламки впали на території дитсадка. Пожежі та руйнувань немає.

Медики госпіталізували одного постраждалого в Подільському районі.

03:00 - Віталій Кличко: У Подільському районі внаслідок повторного влучання в девʼятиповерховий будинок, стався обвал конструкцій. Під завалами можуть бути люди. Попередньо, є один потерпілий.

03:00 - Тимур Ткаченко: У Подільському районі сталося руйнування конструкцій багатоповерхового житлового будинку.

Попередньо, під завалами є люди.

02:56 - Віталій Кличко: Перебої зі світлом у Подільському та Оболонському районі. А також у Святошинському.

02:55 - Віталій Кличко: У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків, загоряння на території АЗС.

02:49 - Тимур Ткаченко: У Шевченківському районі пошкоджено фасад житлового будинку.

02:32 - Тимур Ткаченко: У Подільському районі внаслідок атаки горять авто, за іншою адресою уламки ракети впали на дах будинку, виникло загоряння та вибило вікна.

02:26 - Тимур Ткаченко: На іншій локації в Оболонському районі зафіксовано займання на території недобудови.

02:25 - Тимур Ткаченко: У Подільському районі палають нежитлові споруди. В Оболонському районі біля дитячого садочку впали уламки БпЛА. Попередньо, без потерпілих. Служби слідують.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський попередив про готовність загарбників завдати чергового масованого удару.

Фото ілюстративне