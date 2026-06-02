Кількість загиблих внаслідок атаки на Дніпро зросла п'яти

Кількість загиблих внаслідок атаки на Дніпро зросла до 5 людей, 25 людей поранені.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

23 людей госпіталізовані. Серед них і 13-річна дівчинка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Троє поранених у важкому стані.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих.

Як повідомляв Укрінформ, ворог атакував Дніпро ракетами, у місті пролунали потужні вибухи.

