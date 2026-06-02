На Хмельниччині після атаки ворожих дронів виникла пожежа на харчовому підприємстві

На Хмельниччині внаслідок атаки російських безпілотників виникла пожежа на харчовому підприємстві, ще одне - пошкоджене.

Про це повідомляється на сайті Хмельницької обласної прокуратури, передає Укрінформ.

«У ніч на 2 червня військові РФ здійснили атаку БПЛА на Хмельниччину. Внаслідок влучання по території підприємства харчової промисловості пошкоджено два складські приміщення. Виникла пожежа площею близько 1500 кв. м. Наразі тривають заходи з її ліквідації. Також зафіксовано пошкодження ще одного підприємства», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про загиблих та травмованих не надходила.

Як повідомляв Укрінформ, Сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня.

