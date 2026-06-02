ППО знешкодила 40 ракет та 602 безпілотники, якими росіяни з вечора атакували Україну

Сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня.

Як передає Укрінформ, про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.

З 18:00 1 червня ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів.

Основним напрямком удару став Київ. Також атаковані Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавська область та інші регіони.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети і 656 БПЛА різних типів:

8 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – тимчасово окупований Крим та Курська область);

33 балістичні ракети "Іскандер-М" (райони пуску – Брянська, Курська, Ростовська області та Крим);

27 крилатих ракет Х-101 (райони пусків – Вологодська область);

5 крилатих ракет "Калібр" (райони пусків – акваторія Каспійського моря);

656 ударних БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Гвардійське і Чауда (Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 2 червня ППО збила / подавила 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів:

11 балістичних ракет "Іскандер-М";

26 крилатих ракет Х-101;

3 крилаті ракети "Калібр";

602 БПЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 8:30 зафіксовані влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БПЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на 15 локаціях.

Атака триває. У повітряному просторі України перебувають декілька ударних безпілотників.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві внаслідок масованої російської атаки вночі 2 червня четверо людей загинули і 58 постраждали.