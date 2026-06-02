Покровський напрямок - найгарячіший: на фронті за добу відбулися 249 зіткнень

На фронті минулої доби, 1 червня, були зафіксовані 249 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками.

Як передає Укрінформ, про це ідеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 8:00 2 червня.

Ворог завдав 91 авіаційний удар, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, росіяни застосували 9007 дронів-камікадзе та здійснили 3342 обстріли, зокрема 59 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили та ще один інший важливий об’єкт росіян.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сталися чотири боєзіткнення, армія РФ завдала шість авіаударів із застосуванням 18 КАБів та здійснила 76 обстрілів, зокрема вісім - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу Ветеринарного, Стариці, Приліпки, Лимана, Синельникового, Вовчанських Хуторів та Зибиного.

На Куп’янському напрямку Сили оборони зупинили п’ять спроб ворога просунутися поблизу Курилівки, Богуславки та в бік Куп’янська-Вузлового.

На Лиманському напрямку росіяни 10 разів намагались вклинитися в оборону неподалік Копанок, Новомихайлівки, Дробишевого, Зарічного, Лиману, Озерного та Ямполя.

На Слов’янському напрямку загарбники штурмували 10 разів поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та в бік Кривої Луки і Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив дві безуспішні спроби витіснити захисників України з позицій в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 10 атак поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Плещіївки, Русиного Яру та в бік Миколайпілля, Кучерового Яру і Нового Шахового.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 56 штурмових дій армії РФ у районах Дорожнього, Новоолександрівки, Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Удачного, Муравки, Горіхового та в бік Нового Донбасу, Шевченка, Білицького і Сергіївки.

На Олександрівському напрямку ворог атакував тричі у районах Вербового і Воскресенки.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 35 атак у районах Рибного, Злагоди, Добропілля, Оленокостянтинівки, Залізничного, Чарівного та в бік Косівцевого, Різвдянки, Воздвижівки, Цвіткового і Верхньої Терси.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві штурмові дії росіян у бік Антонівського мосту.

На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

Як повідомляв Укрінформ, загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 року по 2 червня 2026 року становлять близько 1 366 910 осіб.

Фото: Краматорський прикордонний загін