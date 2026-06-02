Армія РФ втратила на війні в Україні ще 1440 військових та один засіб ППО

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 року по 2 червня 2026 року становлять близько 1 366 910 осіб, з них 1440 осіб - за минулу добу.

Про це ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці, передає Укрінформ. Також РФ втратила 11 969 (+3) танків, бойових броньованих машин – 24 666 (+7), артилерійських систем – 43 112 (+75), РСЗВ – 1 821 (+1), засобів ППО – 1 400 (+1), літаків – 436 (+0), гелікоптерів – 353 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 542 (+14), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 323 762 (+1583), крилатих ракет – 4 693 (+0), кораблів / катерів – 33 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 102 138 (+517), спеціальної техніки – 4 241 (+2). Читайте також: Сили безпілотних систем уразили важливі логістичні пункти ворога на ТОТ Донеччини Дані уточнюються. Як повідомляв Укрінформ, 1 червня, станом на 22:00, на фронті сталось 178 бойових зіткнень.