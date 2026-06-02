Міноборони в травні допустило до експлуатації 175 зразків озброєння та військової техніки

Зазначається, що майже 93% усіх новинок були розроблені та виготовлені українськими зброярами, що підтверджує стрімкий розвиток та автономність українського оборонно-промислового комплексу.

За даними відомства, найбільшу частку серед допущених зразків становить технологічне озброєння, яке безпосередньо впливає на ситуацію на полі бою:

безпілотні авіаційні комплекси – кодифіковано майже 60 зразків. Зокрема, до експлуатації допущені такі українські розробки, як «Тінь», «Тур», «Мамба», «Палій», «Д’артаньян» та «Лупиніс»;

боєприпаси – військо отримало понад 40 нових типів засобів ураження;

бронетехніка – лінійку підсилили 18 новими зразками для захисту та мобільності особового складу.

Як підкреслили в Міноборони, важливо те, що усі без винятку зразки у цих трьох категоріях є результатом роботи українських підприємств.

Окрім ударних та розвідувальних комплексів, значну увагу приділили захисту підрозділів та забезпеченню життєдіяльності фронту.

Зокрема, серед допущених до експлуатації новинок значну частку становлять:

сучасні засоби радіоелектронної боротьби та розвідки для протидії ворожим дронам;

спеціалізовані автомобілі;

наземні роботизовані комплекси, серед яких «Гном», «Примара-Killer», Vepr, «Плющ+» та Ratel X, які дозволяють дистанційно виконувати бойові та евакуаційні завдання, мінімізуючи ризики для військових;

новітні інженерні засоби та сучасна техніка тилу для покращення логістики.

«Впровадження цих зразків у війська дозволить суттєво підвищити бойову ефективність Сил оборони та зберегти життя наших захисників», - зауважили в оборонному відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України систему тренажера FIM-92 Stinger українського виробництва. Це - новітній інструмент для підготовки операторів переносних зенітно-ракетних комплексів FIM-92 Stinger.

