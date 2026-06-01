Сили безпілотних систем уразили сухогруз росіян у порту Бердянська

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вразили російський сухогруз «Леонід Пестриков» у порту тимчасово захопленого Бердянська.

Як передає Укрінформ, про це 422- й окремий полк безпілотних систем повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео бойової роботи.

"Попередньо колеги нанесли ураження БПЛА класу фронтстрайк, для такої цілі цього не достатньо, рішенням командира 17 АК терміново був залучений 422 ОП БпС LUFTWAFFE, БПЛА мідлстрайк "Зозуля", камулятивно - фугасний заряд БЧ 50 кг", - ідеться у повідомленні.

Судно суттєво пошкоджене.

Як повідомляв Укрінформ, ISW зазначає, що Україна розгорнула успішну кампанію дронових ударів по логістиці росіян на лінії фронту та на середніх відстанях, що обмежить можливості Росії транспортувати особовий склад на передову.

Сили безпілотних систем заблокували російський логістичний маршрут Р-280 на трасі Маріуполь - Мелітополь - Сімферополь.

