У низці регіонів оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників

У низці регіонів оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників

Укрінформ
У низці регіонів оголошена повітряна тривога через загрозу російських реактивних безпілотників.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані мапи повітряних тривог.

Повітряні сили Збройних сил України зазначили у Телеграмі: «Реактивні БпЛА із Чернігівщини тримають курс на Київщину».

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О 21:42 КМВА повідомила про відбій повітряної тривоги У Києві.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві та низці областей вдень 2 червня оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами балістики.

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