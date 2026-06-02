У низці регіонів оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників
Укрінформ
У низці регіонів оголошена повітряна тривога через загрозу російських реактивних безпілотників.
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані мапи повітряних тривог.
Повітряні сили Збройних сил України зазначили у Телеграмі: «Реактивні БпЛА із Чернігівщини тримають курс на Київщину».
О 21:42 КМВА повідомила про відбій повітряної тривоги У Києві.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві та низці областей вдень 2 червня оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами балістики.