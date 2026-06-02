Зеленський попередив, що масований удар по Україні можливий і цієї ночі

Президент Володимир Зеленський заявив, що дані розвідки свідчать, що цієї ночі може відбутися черговий російський масований удар.

Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення, передає Укрінформ із посиланням на його Телеграм.

"Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі. Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривогу", — сказав він.

Зеленський висловив вдячність лідерам, які працюють над санкціями проти Росії, а також — тим, хто засудив російський удар по Україні, який завдала Росія 2 червня.

"Всім партнерам разом, усім в Європі потрібно і надалі працювати, щоб були ракети для нашої ППО, щоб були необхідні системи і життєво важливі розвіддані та інші речі, які допомагають рятувати життя людей", — наголосив він.

Зеленський додав, що для Європи постало очевидне питання про наявність власної антибалістичної системи достатнього обсягу, щоб гарантувати захист від будь-якої загрози.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 2 червня росіяни випустили під час удару вночі 2 червня по Києву та Дніпру більше ніж 70 ракет та понад 650 дронів. У результаті атаки постраждали 130 людей, 22 — загинули.

Фото: ОП