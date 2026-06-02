Зеленський попередив, що масований удар по Україні можливий і цієї ночі
Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення, передає Укрінформ із посиланням на його Телеграм.
"Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі. Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривогу", — сказав він.
Зеленський висловив вдячність лідерам, які працюють над санкціями проти Росії, а також — тим, хто засудив російський удар по Україні, який завдала Росія 2 червня.
"Всім партнерам разом, усім в Європі потрібно і надалі працювати, щоб були ракети для нашої ППО, щоб були необхідні системи і життєво важливі розвіддані та інші речі, які допомагають рятувати життя людей", — наголосив він.
Зеленський додав, що для Європи постало очевидне питання про наявність власної антибалістичної системи достатнього обсягу, щоб гарантувати захист від будь-якої загрози.
Як повідомляв Укрінформ, вночі 2 червня росіяни випустили під час удару вночі 2 червня по Києву та Дніпру більше ніж 70 ракет та понад 650 дронів. У результаті атаки постраждали 130 людей, 22 — загинули.
Фото: ОП