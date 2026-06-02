Битва за Україну. День тисяча п’ятсот шістдесятий

Росія знову масовано атакувала Україну: у Києві та Дніпрі загиблі й десятки поранених. Українські дрони уразили Ільський НПЗ на півдні Росії

Ми зібрали для вас інформацію про тисяча п’ятсот шістдесятий день Великої війни: чим жили Україна та українці 2 червня 2026 року.

НАЙВАЖЛИВІШЕ

Повітряні сили зафіксували 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети і 656 БПЛА різних типів. ППО збила/подавила 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів – Повітряні сили ЗСУ.

Нічна російська атака відзначилася застосуванням великої кількості балістичних ракет, з яких 11 перехопили, а 30 перехопити не вдалося. Було застосовано вісім «Цирконів» – найбільша кількість саме цього типу ракет під час одночасного удару і запущені вони з північного напрямку, а не з території окупованого Криму, як раніше. Збити їх не вдалося – Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ.

Масована атака по Україні

У Києві кількість жертв терористичної атаки зросла до 6 людей, серед них двоє дітей і один рятувальник, 81 людина постраждала, серед них – троє дітей. У восьми районах столиці зафіксовані руйнування житлових будинків, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури: руйнувань і пошкоджень зазнали п’ять медичних закладів у чотирьох районах та 11 закладів освіти; знищено автосалон китайського бренду, пошкоджено будівлю кіностудії імені Олександра Довженка. Шевченківський район Києва постраждав чи не найбільше. Зазнав пошкоджень IT-парк UNIT. City, де розташовані офіси понад 100 українських ІТ-компаній, стартапів та резидентів (Bolt, Helsi, ДТЕК, Nova Pay тощо).

кількість жертв терористичної атаки зросла до 6 людей, серед них двоє дітей і один рятувальник, 81 людина постраждала, серед них – троє дітей. У восьми районах столиці зафіксовані руйнування житлових будинків, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури: руйнувань і пошкоджень зазнали п’ять медичних закладів у чотирьох районах та 11 закладів освіти; знищено автосалон китайського бренду, пошкоджено будівлю кіностудії імені Олександра Довженка. постраждав чи не найбільше. Зазнав пошкоджень IT-парк UNIT. City, де розташовані офіси понад 100 українських ІТ-компаній, стартапів та резидентів (Bolt, Helsi, ДТЕК, Nova Pay тощо). Нічна атака на Київщину : поранені троє людей, пошкоджені будинки та складські приміщення, спалахнули пожежі. Найбільших пошкоджень наразі зазнав Бучанський район.

: поранені троє людей, пошкоджені будинки та складські приміщення, спалахнули пожежі. Найбільших пошкоджень наразі зазнав Бучанський район. Нічна атака на Дніпро : кількість поранених зросла до 42, 16 загиблих, серед них 2 дітей. Пошкоджені пів сотні будинків. Завершено рятувальну операцію на місці ракетної атаки РФ. У Дніпрі 3 червня оголосили днем жалоби.

: кількість поранених зросла до 42, 16 загиблих, серед них 2 дітей. Пошкоджені пів сотні будинків. Завершено рятувальну операцію на місці ракетної атаки РФ. 3 червня оголосили днем жалоби. Росіяни вночі атакували Харків і чотири громади Харківської області , є руйнування, постраждали 14 людей, з них одна дитина.

і , є руйнування, постраждали 14 людей, з них одна дитина. У Сумах внаслідок нічного та ранкового російських обстрілів зафіксовані влучання в багатоповерхівку та приватний будинок, постраждали четверо людей.

внаслідок нічного та ранкового російських обстрілів зафіксовані влучання в багатоповерхівку та приватний будинок, постраждали четверо людей. На Хмельниччині після атаки ворожих дронів виникла пожежа на харчовому підприємстві, ще одне – пошкоджене.

У ніч на 2 червня під час масованого російського обстрілу Києва на станціях столичного метро перебувало понад 41 000 осіб, з яких майже 4 500 – діти – Київський метрополітен.

Світові лідери та глави МЗС, ООН відреагували на масовану атаку Росії по Україні в ніч на 2 червня – Укрінформ.

Чверть мільярда євро за ніч – ціна чергової атаки на Україну для Росії – Bild.

ЦИТАТИ

Володимир Зеленський, Президент України: «Масштабна атака і абсолютно прозора заява від Росії: якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть продовжуватися. Європі потрібна власна антибалістика, щоб ця війна нарешті могла закінчитись. І обовʼязково потрібна допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до Patriotʼів. Розраховуємо на підтримку наших партнерів та на дієві відповіді на сьогоднішній удар».

Кястутіс Будріс, очільник МЗС Литви: «Не може бути повернення до звичного стану справ із державами, які продовжують вести агресивну війну та тероризувати цивільних. Кожен крок у напрямку нормалізації відносин без притягнення до відповідальності лише заохочує агресора».

ВТРАТИ ВОРОГА

ВІЙНА

Сили оборони України завдали ураження по НПЗ «Ільський», ЗРГК «Панцирь-С1» та корабель росіян у тимчасово окупованому Криму – Генштаб ЗСУ.

Армія РФ від початку доби атакувала 54 рази, Покровський та Гуляйпільський напрямки – найгарячіші – Генштаб ЗСУ станом на 16:00

За травень ППО знищила 111 ракет, з них 12 балістичних – Повітряні сили.

Окупанти за пів року взяли під контроль або вторглися на територію площею 40,64 кв. кілометра, але водночас втратили 281,1 кв. кілометра – ЗМІ.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про рішення Ради оборони розширити зону обов'язкової евакуації на Золочівському напрямку: вивезуть понад 7 тисяч людей – Синєгубов у соцмережах.

НАСЛІДКИ ВІЙНИ

Логістика

Ворог завдав удар безпілотником по тепловозу в Харківській області, постраждав залізничник – АТ «Укрзалізниця».

Енергетика

Росіяни атакували один із ключових об'єктів газової інфраструктури у Харківській області спочатку дронами, потім – ракетами – Група Нафтогаз.

НОВИНИ: УКРАЇНА

Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко та тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч обговорили суспільне сприйняття в Україні та Польщі присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА» – МЗС України. Як раніше повідомлялося, віцеспікер польського Сейму та лідер ультраправої партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак заявив, що Польща має блокувати вступ України до ЄС після присвоєння одному з підрозділів Сил спецоперацій найменування «Героїв УПА».

Кабінет міністрів деталізував нові правила бронювання військовозобов’язаних, які покликані зробити систему визначення критичності підприємств прозорішою та захистити її від зловживань – Мінекономіки.

Демобілізація можлива лише через рік після закінчення боїв – Олександр Півненко, командувач Нацгвардії.

Мінсоцполітики спільно з партнерами розробили на 2026-2027 роки план дій з реагування на виклики у зв’язку з можливим завершенням тимчасового захисту для громадян України в ЄС – пресслужба міністерства.

В Україні спостерігався масштабний збій, який зачепив банки та соцмережі. Зокрема, одночасно виникли проблеми в роботі Монобанку, ПриватБанку, Viber, Facebook, Netflix, Twitch та низки інших популярних платформ – ЗМІ.

Весна у Києві увійшла до двадцятки найтепліших за 145 років: у Києві середньомісячна температура повітря за календарну весну становила 10,4°С, що вище кліматичної норми на 1,0°С – пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Костюк обіграла Світоліну і вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу Ролан Гаррос – Українська правда.

НАБУ викрило схему на ₴170 мільйонів під час будівництва Ташлицької ГАЕС для «Енергоатому» – пресслужба НАБУ. Серед підозрюваних: організатор схеми – фактичний власник низки компаній; екскерівник відділу відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом».

СБУ затримала коригувальника російських атак по Дніпру 2 червня – СБУ.

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Нацбанк у травні перерахував на потреби оборони понад ₴122 мільйони – НБУ.

Уряд цьогоріч залучив від продажу ОВДП майже ₴201 мільярд, а загалом упродовж дії воєнного стану – більш як ₴2,22 трильйона – Нацбанк України.

В Україні станом на 2 червня аграрії засіяли понад 5,84 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що становить 97% від прогнозованих площ – Мінекономіки.

СВІТ: ДОПОМОГА, САНКЦІЇ, ПОДІЇ

Ситуація на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп розраховує досягти угоди щодо продовження режиму припинення вогню з Іраном та відкриття Ормузької протоки «упродовж наступного тижня» – ABC News. За словами Марка Рубіо, Іран погодився обговорити ядерну програму.

Дональд Трамп під час телефонної розмови 1 червня різко розкритикував прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу через дії в Лівані і звинуватив у невдячності – Axios. Відомо, що 1 червня Іран пригрозив вийти з переговорів зі США через дії Ізраїлю в Лівані.

Ізраїль та Ліван сьогодні розпочали новий раунд прямих переговорів у Вашингтоні – The Times of Israel. Четверта зустріч між представниками двох країн, які не мають дипломатичних відносин та перебувають у стані війни з 1948 року, відбувається в Держдепартаменті США та має тривати два дні.

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Відкриття першого переговорного кластеру для вступу до Євросоюзу України та Молдови заплановано на міжурядовій конференції в Люксембурзі 15 червня – Politico.

Україна та Угорщина демонструють позитивний прогрес у врегулюванні питання прав нацменшин і можуть завершити технічні переговори вже цього тижня. У разі досягнення згоди угорська сторона готова до зустрічі на найвищому рівні на початку наступного тижня – Петер Мадяр, прем’єр-міністр Угорщини.

Україна та Туреччина обговорили створення нового маршруту поставок газу з використанням української газотранспортної системи та підземних сховищ. Проєкт здатен забезпечити до 5 млрд кубометрів газу на рік не лише для України, а й для країн Центральної та Східної Європи – Денис Шмигаль, міністр енергетики України.

США ведуть переговори про розширення розгортання ядерної зброї у Європі – Financial Times.

Пентагон заборонив журналістам відвідувати пресофіс – відтепер це «закрита зона» – АР.

Президент США Дональд Трамп призначив директора Федерального агентства з фінансування житла (FHFA) Білла Пулте виконуючим обов’язки директора Національної розвідки, підвищивши свого політичного соратника на ключову посаду в сфері національної безпеки – Politico.

Європейська комісія планує презентувати новий, 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, на початку наступного тижня – 8 – 9 червня – Європейська правда.

Лідерка соціал-демократичної партії Данії Метте Фредеріксен сформує новий лівоцентристський коаліційний уряд і втретє поспіль обійме посаду прем’єр-міністра країни – Reuters.

Польща виступає за виключення українських чоловіків призовного віку зі схеми захисту ЄС – RMF24.

Фінляндія заарештувала майже 4 млн євро російських активів на компенсацію українській компанії «Нафтогаз України" за майно, знищене та незаконно експропрійоване Росією – Yle.

Прем'єр-міністр Угорщини Мадьяр оголосив про підготовку конституційних поправок, які дозволять усунути з посади президента Угорщини Тамаша Шуйока – союзника Віктора Орбана.

ВОРОГ

У Держдумі РФ заявили, що рішення про проведення мобілізації восени вже ухвалено – Андрій Гурульов, депутат Держдуми РФ. При цьому він визнає, що недостатньо просто набрати людей і кинути їх на передову, оскільки їх просто знищать безпілотники, а для початку необхідно «вирішити питання» з українськими дронами.

Високопосадовці мінфіну та центробанку Росії попередили Путіна, що витрати на війну в Україні стають непосильними для держави – Bloomberg. Проте міноборони РФ чинить опір змінам і вимагає додаткових грошей. Ситуація стала найсерйознішою ознакою внутрішнього розколу в Москві з початку повномасштабного вторгнення.

Віцепрем'єр Росії Новак доручив Міненергетики підготувати пропозиції щодо підвищення цін на бензин, дизель та авіаційний керосин на 1,5 рубля за літр – Главком.

Росія відправила вантажне судно до своєї бази в Сирії, що свідчить про намір Кремля зберегти стратегічно важливий військовий плацдарм на Середземному морі за нового керівництва Сирії – WSJ.

Підготувала Жанна Телеганова, Київ

Перше фото: Укрінформ.