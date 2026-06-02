Армія РФ від початку доби атакувала 54 рази, Покровський та Гуляйпільський напрямки - найгарячіші

Російська армія від початку доби 54 рази атакувала позиції захисників України. Найбільшу активність ворог проявляє на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 вівторка, 2 червня, передає Укрінформ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Середина-Буда, Кучерівка, Кореньок, Уланове, Волфине, Нескучне, Суми, Чернацьке, Вовківка, Сопич, Рогізне, Яструбщина; на Чернігівщині – Заріччя.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, ворог здійснив 35 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському та Краматорському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп’янськ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися у районі Зарічного та у бік Лимана. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників йти вперед у бік населеного пункту Крива Лука.

На Костянтинівському напрямку українські захисники відбивали вісім атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Степанівка. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби загарбники 19 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Білицьке, Степи, Іванівка, Сергіївка, Дорожнє. Чотири боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку ворог три рази намагався просунутися у районі Вороного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 15 ворожих атак у районі Добропілля, Злагоди, Залізничного, Оленокостянтинівки та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції українських захисників у районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку українські оборонці успішно зупинили одну наступальну дію в бік Антонівського мосту.

Як повідомляв Укрінформ, загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 року по 2 червня 2026 року становлять близько 1 366 910 осіб, з них 1440 осіб - за минулу добу.