Генштаб підтвердив ураження НПЗ «Ільський» і російського корабля у Криму

Сили оборони України завдали ураження по нафтопереробному заводу “Ільський”, ЗРГК “Панцирь-С1” та корабель росіян у тимчасово окупованому Криму.

Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

1 червня та вночі 2 червня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських загарбників.

Зокрема уражений НПЗ “Ільський” у Краснодарському краї РФ.

Підтверджене ураження цілі з подальшою пожежею на території заводу. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Російської Федерації. Потужність переробки становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти, що використовуються, зокрема для забезпечення Збройних сил РФ.

Також уражений зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1” (Видне, Крим).

Крім того, уражені склад БПЛА (Шахтарське Донецької області), а також пункти управління БПЛА росіян у районах Устинки (Бєлгородська область РФ), Лугового Запорізької області та Голої Пристані Херсонської області.

Окрім того, українські воїни били по зосередженнях живої сили росіян у районах Широкиного, Берестка і Комара Донецької області, Маліївки Дніпропетровської області і Локоти (Курська область РФ).

За результатами ракетного удару українськими крилатими ракетами "Нептун" 31 травня по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області РФ підтверджене ураження двох установок первинної переробки нафти, АВТ-1 та АВТ-2, з подальшою пожежею на території підприємства.

Також уточнена інформація по ЛВДС "Лазарєво" у Кіровській області РФ: пошкоджені два резервуари РВС-50000 кубометрів та будівлі магістральних насосних станцій.

В результаті влучань 31 травня по території Саратовського НПЗ підтверджене ураження установки первинної переробки нафти АВТ-6.

Серед іншого, вночі 1 червня був уражений корабель росіян у районі базування (Міжводне, Крим). За попередньою інформацією - це судно розмагнічування. Результати уточнюються.

Як повідомляв Укрінформ, Сили безпілотних систем ЗСУ уразили російський суховантаж "Леонід Пестриков" у порту тимчасово захопленого Бердянська.

Фото ілюстративне, 65 бригада