Десятеро загиблих і близько сотні постраждалих: Кулеба показав наслідки масованої атаки РФ по Україні

В Україні внаслідок російської масованої атаки 2 червня загинули десятеро людей, близько сотні постраждали.

Як передає Укрінформ, про це віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив у Телеграмі.

"Вночі Росія завдала масованого удару по Україні, до якого так довго готувалася. По містах і громадах ворог випустив близько 80 ракет різних типів та понад 600 дронів.10 людей загинули", – зазначив Кулеба.

За його словами, найбільший удар – по столиці. Влучання є майже всіх районах міста.

Наслідки нічного удару РФ у Голосіївському районі Києва

У Києві загинули четверо людей. Ще понад 50 отримали поранення, серед них діти. Пошкоджені житлові будинки, поліклініка, об'єкти цивільної інфраструктури.

Внаслідок удар РФ по Києву постраждала будівля амбулаторії

Під ударами також були Харківська, Дніпропетровська, Одеська області та інші регіони.

На Дніпропетровщині загинули шестеро людей, ще 36 поранені. Серед постраждалих — діти. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, підприємства, громадські об'єкти.

На Одещині росіяни вдарили по лікарні та пологовому відділенню. У момент атаки там перебували породіллі з немовлятами. Люди не постраждали.

"Росія вкотре цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, житлові квартали, лікарні та об'єкти, які не мають жодного військового значення", – заявив Кулеба.

Усі екстрені служби, місцева влада, комунальні служби працюють на місцях. Триває допомога постраждалим, обстеження територій та фіксація руйнувань.

Як повідомляв Укрінформ, сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня.

