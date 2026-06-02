У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу, у столиці знову лунали вибухи

У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування росіянами балістики.

Як передає Укрінформ, Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі: "Загроза балістики (південь)" і додали: "Ракета на Київ". Як повідомив кореспондент Укрінформу, у столиці пролунали потужні вибухи. Читайте також: Росіяни вночі вдарили ракетами по Запоріжжю Як повідомляв Укрінформ, У Києві внаслідок масованої російської атаки вночі 2 червня четверо людей загинули і 58 постраждали.