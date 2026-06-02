У Києві кількість постраждалих через масовану атаку зросла до 58, загиблих - четверо

Внаслідок масованої атаки Росії на Київ кількість постраждалих зросла до 58, загиблих - 4.

Як передає Укрінформ, про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

"58 постраждалих у столиці. Із них 40 медики госпіталізували. В тому числі, двох дітей", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок масованої атаки ворога на столицю пошкодження зафіксовані у різних районах міста.

У Дарницькому районі внаслідок падіння, ймовірно, уламків БПЛА, виникло загоряння на території АЗС.

В Оболонському районі падіння уламків зафіксували на відкритих територіях — обидва біля дитячих садочків. Також виникло загоряння на території незавершеного будівництва.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у нежитловій 3-поверховій будівлі, а також часткове, незначне ушкодження фасадної частини та даху 9-поверхового житлового будинку. Ще внаслідок влучання уламків в 24-поверховий житловий будинок виникло загоряння на рівні 4-5 поверхів. Падіння уламків також спричинило пожежу ще у 2 нежитлових приміщеннях у Шевченківському районі.

У Святошинському районі внаслідок влучання уламків, сталось загоряння на рівні 1-го поверху в 5-поверховому житловому будинку, а також виникла пожежа на території нежитлової забудови.

У Подільському районі попередньо, внаслідок повторного влучання ракети в 9-поверховий житловий будинок стався частковий обвал конструкцій. Також, за попередньою інформацією, на дах іншого 9-поверхового житлового будинку впали уламки, внаслідок чого виникло загоряння на даху та пошкоджене скління вікон. Ще у Подільському районі внаслідок падіння уламків ймовірно БпЛА, пожежа на території нежитлової забудови з розповсюдженням на територію інших нежитлових будівель. На відкритій території одного із комунальних підприємств уламки пошкодили кілька автомобілів та складське приміщення.

Наслідки нічного удару по Подільському районі Києва / Фото: Кирило Чуботін, Укрінформ

У Голосіївському районі сталось руйнування 2-го та 3-го поверхів поліклініки. На відкритій території, внаслідок падіння уламків, палали кілька автівок. Також падіння уламків були зафіксовані на відкритих територіях.

Внаслідок удар РФ по Києву постраждала будівля амбулаторії / Фото: Мар'яна Котик, Данило Антонюк, Укрінформ

Наслідки нічного удару РФ у Голосіївському районі Києва / Фото: Мар'яна Котик, Укрінформ

У Солом’янському районі уламки влучили у верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку, а також сталося загоряння у 24-поверховому будинку на рівні 7-8 поверхів. Внаслідок падіння уламків, виникло загоряння будівлі на території нежитлової забудови. За попередньою інформацією, пожежі внаслідок падіння уламків зафіксовані у 2 приватних будинках.

Усі екстрені служби працюють на місцях, ліквідовують наслідки атаки, додає міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, уночі росіяни атакували Київ ракетами, у столиці пролунали серії потужних вибухів.