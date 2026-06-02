Сьогодні в Україні до +23°, переважно без опадів

У вівторок, 2 червня, в Україні збережеться мінлива хмарність, дощі прогнозують на заході та південному заході, на решті території буде без опадів.

Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ. «На заході та південному заході країни помірні, на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі; на решті території без опадів», - йдеться в повідомленні. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 18-23°. У Києві та області очікується суха погода. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у столиці 21-23°, на Київщині 18-23°.