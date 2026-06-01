На фронті 178 зіткнень, на Покровському напрямку ворог здійснив 36 спроб прорвати оборону ЗСУ

На фронті 178 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку, де росіяни втратили понад 40 окупантів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 22:00 01.06.2026 у Фейсбуці.

«Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. За сьогодні противник завдав 68 авіаційних ударів, скинувши 244 керовані авіабомби. Крім того, для ураження наших позицій та мирних населених пунктів загарбники залучили 5859 дронів-камікадзе й здійснили 2187 обстрілів», - йдеться у публікації.

За даними Генштабу, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося три бойові зіткнення, один бій триває досі. Противник завдав п’ять авіаударів, скинувши 16 КАБ, здійснив 67 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, вісім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти сім разів намагалися прорвати оборону біля Ветеринарного, Стариці, Приліпки та Синельникового. Три бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському відтинку фронту загарбники чотири рази йшли в атаку, намагаючись витіснити наші підрозділи поблизу Курилівки та в бік Куп’янська-Вузлового. Три бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку українські воїни успішно відбили вісім штурмів неподалік Копанок, Новомихайлівки, Дробишевого, Лиману та Ямполя.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно звели нанівець чотири спроби загарбників просунутися вперед поблизу Калеників, Різниківки та у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки. Одне бойове зіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну марну спробу витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Никифорівка.

Сили оборони успішно відбили вісім атак, на Костянтинівському напрямку, поблизу Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру та в бік Кучерового Яру і Нового Шахового.

На Покровському напрямку ворог провів 36 атак. Окупанти намагалися прорватися у районах Дорожнього, Новоолександрівки, Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Удачного, Муравки, Горіхового та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Шевченко, Білицьке, Сергіївка. Три бойові зіткнення ще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 32 окупанти, ще 9 — поранено. Наші воїни знищили дві одиниці автомобільної, шість одиниць спеціальної техніки, квадроцикл та укриття особового складу противника. Також пошкоджено сім автомобілів, дві гармати, один пункт управління безпілотниками та 11 укриттів особового складу ворога. Крім того, знищено або придушено засобами радіоелектронної боротьби понад 200 ворожих безпілотників різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти один раз намагалися покращити своє тактичне положення, атакуючи в районі Вербового.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 23 атаки окупантів у районах населених пунктів Рибне, Злагода, Добропілля, Оленокостянтинівка Залізничне, Чарівне та в бік Косівцевого, Різвдянки, Воздвижівки, Цвіткового та Верхньої Терси. Ще п’ять бойових зіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві марні спроби просунутися в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в оперативній обстановці не відбулося.

Як повідомляв Укрінформ, окупанти проводять заміну наступального угруповання на півдні, зокрема на Гуляйпільському напрямку, що може свідчити про зростання там активності ворога у літній період.

Фото: Генштаб ЗСУ