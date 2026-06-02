Зранку ворог атакував вісьмома «Цирконами» з півночі й півдня - Ігнат

Зранку вівторка ворог додатково атакував Україну чотирма гіперзвуковими ракетами «Циркон» з півночі і чотирма ракетами цього класу з півдня.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в телеефірі, передає кореспондент Укрінформу.

«Зранку була атака чотирма «Цирконами». Коли робили дорозвідку і підбивали підсумки атаки, ще чотири «Циркони» з південного напрямку, ймовірно, з АР Крим, пустив ворог. Таким чином, у підсумку було застосовано вісім «Цирконів». Це, мабуть, найбільша кількість саме цього типу ракет, яка була застосована під час одночасного удару. Зокрема, застосовано було «Циркони» з півночі і півдня», - сказав Ігнат.

За його словами, нічна російська атака відзначилася застосуванням великої кількості балістичних ракет, з яких 11 перехопили, а 30 перехопити не вдалося.

Також із 27 запущених ракет «ХА101» 26 збили, вдалося перехопити і три крилатих ракети «Калібр».

«Тобто по крилатих лише три влучання, а з балістикою результати гірші, тому є влучання 30 балістичних ракет», - зазначив начальник управління комунікацій Повітряних сил.

Як повідомляв Укрінформ, сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня.