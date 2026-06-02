У низці областей - повітряна тривога через загрозу дронів

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу російських безпілотників.

Як передає Укрінформ, КМВА повідомила у Телеграмі: "У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів".

Повітряні сили Збройних сил України додали: "Загроза застосування балістичного озброєння".

Відбій загрози балістики оголосили о 13:25.

Про відбій повітряної тривоги в Києві та області повідомили о 13:28.

Як повідомляв Укрінформ, сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня.