Армія Росії за пів року захопила менше квадратних кілометрів в Україні, ніж втратила - ISW

Українські війська значною мірою зупинили російський весняно-літній наступ 2026 року, а російські війська у травні цього року змогли закріпитися лише на незначній частині території.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Укрінформ.

ISW проаналізувало дані, на підставі яких можна зробити висновок, що з грудня 2025 року по травень 2026 року російські війська взяли під контроль або вторглися на територію площею 40,64 квадратних кілометра. Однак за той самий період російські війська втратили 281,1 квадратних кілометра, якщо брати до уваги лише територію, яку вони контролюють повністю.

Аналітики зазначають, що російські війська почали активно застосовувати тактику інфільтрації – проникнення іноді дуже невеликої групи з кількох солдатів на українську територію, перемежовуючись з українськими позиціями, однак при цьому російські війська не контролюють цю територію.

Із посиланням на зібрані самостійно докази, в ISW оцінюють, що російські війська втратили контроль над приблизно 281 квадратним кілометром частково через те, що аналітики ISW перекодували на своїй карті деякі райони з «російського наступу» на «інфільтраційні зони». А отже, за розрахунками ISW, втрата росіянами контролю над 281 квадратним кілометром не означає, що українські війська звільнили саме таку територію.

«Порівняння територій, захоплених Росією у 2025 році, з аналогічним періодом минулого року показує, що темпи захоплення територій значно сповільнилися, навіть з урахуванням випадків інфільтрації. З грудня 2024 року по травень 2025 року російські війська просунулися на 515,84 квадратних кілометра, тоді як за той самий період у 2025–2026 роках вони просунулися або проникли лише на 40,64 квадратних кілометра. Таким чином, у 2026 році російські війська захопили або проникли лише на 7,87 % території, порівняно з тим, на яку вони просунулися у 2025 році», - йдеться у звіті.

Сповільнення захоплення територій Росією, судячи з усього, не пов’язане із сезонними змінами погоди, які традиційно гальмують наступ, а, ймовірно, є наслідком масштабніших змін на полі бою у 2026 році.

За оцінками ISW, у квітні 2026 року російські війська зазнали чистої втрати контрольованих територій, але це могло бути частково пов’язано зі щорічними сезонними коливаннями, зокрема через сезон бездоріжжя, коли тане сніг і йдуть дощі.

«Історично російські війська посилювали свої наступи у травні та червні, коли ґрунт висихає — як це було у 2025 році. Однак російські успіхи у травні 2026 року не мають такої закономірності, що свідчить про те, що сповільнення наступу Росії у 2026 році не було пов’язане з сезонними погодними умовами. Сповільнення наступу Росії, ймовірно, пов’язане з ширшими змінами на полі бою, зокрема з наземними контрнаступами України, українськими ударами середньої дальності по цілях, блокуванням у лютому 2026 року доступу Росії до терміналів Starlink в Україні та обмеженням Кремлем доступу до Telegram», - зазначається у звіті.

