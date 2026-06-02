Знищили 20 БпЛА в небі над Запоріжжям: у бригаді «Хортиця» показали роботу дронів-перехоплювачів

Вночі під час масованої комбінованої атаки на Запоріжжя пілоти-перехоплювачі 23-ї бригади "Хортиця" Національної гвардії України знищили 20 ворожих цілей.

Про це в Фейсбуці повідомила сама бригада, передає Укрінформ.

"Під час масованої атаки на Запоріжжя в ніч з 1 на 2 червня пілоти-перехоплювачі 23 бригади «Хортиця» НГУ знищили 20 повітряних загроз для міста: 10 БпЛА «Shahed»; 9 БпЛА «Гербера»; 1 БпЛА «Ланцет»", - написали бійці.

Вони додали, що кожна знищена ціль — це врятовані життя, захищені домівки та збережена інфраструктура Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що ворог завдав щонайменше 20 ударів по Запоріжжю. Росіяни гатили ракетами і дронами. Пошкоджено критичну та промислову інфраструктуру.

