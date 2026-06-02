«Панцир-С1», буксир та майстерня БПЛА: Сили безпілотних систем уразили цілі у Криму й на Донеччині

Сили безпілотних систем здійснили низку уражень цілей ворога в тимчасово окупованому Криму та Донецьку.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба СБС.

«Сили безпілотних систем здійснили низку уражень по ключових цілях противника, серед яких ЗРГК «Панцир-С1», берегові радіолокаційні станції, командні пункти, спеціалізовані судна, місця зосередження техніки та особового складу, а також об'єкти, задіяні у виробництві БПЛА», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що у тимчасово окупованому Криму оператори 9 батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» знищили ЗРГК «Панцир-С1» — один із ключових елементів протиповітряної оборони противника.

У Маріуполі оператори 1-го окремого центру уразили берегові радіолокаційні станції «Нева-Б» та «Нева-Б2М», призначені для контролю надводної обстановки, моніторингу акваторії та охорони особливо важливих об'єктів.

Крім того, у Донецькій області оператори бригади «Птахи Мадяра» уразили тимчасовий пункт дислокації противника та місце зосередження військової техніки противника, зокрема, було знищено командно-штабні машини.

У тимчасово окупованому Криму оператори 1-го окремого центру уразили командний пункт противника та спеціалізований буксир проєкту 1454.

У Донецькій області оператори 1-го окремого центру уразили тимчасовий пункт дислокації противника, а також майстерню БПЛА.

Також у тимчасово окупованому Криму оператори бригади «Птахи Мадяра» уразили макет ЗРГК «Панцир-С1», який противник використовував для введення в оману засобів розвідки та ураження.

